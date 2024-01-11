Fenerbahçe, Konyaspor maçı öncesi ısınma esnasında sakatlık yaşayan Miguel Crespo'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Portekizli futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak olması bekleniyor.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

"Dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo'nun Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 17 maçta forma giyen Crespo 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı. 27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekizli futbolcu ön libero ve merkez orta sahada görev yapıyor.