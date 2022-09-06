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Spor

Fenerbahçe'den kuvvet ve dayanıklılık çalışması

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubunun 1. haftasında 8 Eylül Perşembe günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

AA6 Eylül 2022 Salı 15:59 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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