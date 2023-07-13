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Spor

Fenerbahçe'den Leandro Paredes çıkartması

Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği Leandro Paredes için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtildi.

13 Temmuz 2023 Perşembe 18:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Leandro Paredes çıkartması
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Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, flaş bir isim için harekete geçti.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

A Spor'un haberine göre; Leandro Paredes için Fenerbahçe de teklif sundu.

TEKLİF GALATASARAY'DAN YÜKSEK

Habere göre, sarı lacivertlilerin teklifi Galatasaray'ın teklifinden daha yüksek.

G.SARAY ANLAŞMIŞTI

Daha önce Galatasaray'ın oyuncu ve PSG ile prensipte anlaştığı ancak Paredes'in gelen teklifleri değerlendirdikten sonra kararını vereceği belirtiliyordu.

LEANDRO PAREDES KİMDİR?

Leandro Peredes, 29 Haziran 1994 yılında San Justo, Arjantin'de dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Boca Juniors kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Chievo, Roma, Empoli, Zenit Saint Petersburg ve Paris Saint-Germain kulüplerinde oynadı. 180 cm boyundaki yıldız isim orta sahada görev alıyor.

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