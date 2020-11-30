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Spor

Fenerbahçe'den Lemos açıklaması: ''Kırık yok''

Fenerbahçe'de Lemos, Ademi ve Perotti'nin sakatlık durumları netlik kazandı.

DHA30 Kasım 2020 Pazartesi 18:03 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 18:03
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Sarı-lacivertli futbolculardan Lemos'a yapılan X-ray görüntülemesinde kırık tespit edilmedi. 

Ademi'nin arka adalesinde ikinci derece yırtık, Perotti'nin ise diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Beşiktaş maçında bileğine ağır bir darbe alan futbolcumuz Mauricio Lemos'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan radyolojik X-ray görüntülemesinde kırık tespit edilmemiştir.

Oyuncumuz Kemal Ademi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayenesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir, tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızdan Diego Perotti'nin Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.'

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