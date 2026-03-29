İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2026 Pazar / 11 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den Livakovic kararı! Bonserviste büyük indirim
Spor

Fenerbahçe'den Livakovic kararı! Bonserviste büyük indirim

Fenerbahçe'nin, Dominik Livakovic için bonservis beklentisini 4 milyon Euro'dan 1-2 milyon euro seviyesine çektiği öne sürüldü. Dinamo Zagreb'in ise transfer için yaklaşık 1 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

HABER MERKEZİ29 Mart 2026 Pazar 20:51
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic için aldığı yeni karar, transfer sürecinde dikkat çeken bir gelişmeyi beraberinde getirdi.

Sportske Novosti'de yer alan habere göre, sarı-lacivertli kulübün daha önce 4 milyon Euro olarak belirlediği bonservis beklentisini önemli ölçüde düşürdüğü öne sürüldü. Yönetimin, tecrübeli kaleci için 1 ila 2 milyon Euro seviyesinde bir bedeli kabul edebileceği aktarıldı.

Öte yandan Dinamo Zagreb cephesinin ise bu transfer için yaklaşık 1 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edilirken, Dominik Livakovic'in de yıllık bonuslarla birlikte benzer seviyede bir kazanç elde edebileceği belirtildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.