Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic için aldığı yeni karar, transfer sürecinde dikkat çeken bir gelişmeyi beraberinde getirdi.

Sportske Novosti'de yer alan habere göre, sarı-lacivertli kulübün daha önce 4 milyon Euro olarak belirlediği bonservis beklentisini önemli ölçüde düşürdüğü öne sürüldü. Yönetimin, tecrübeli kaleci için 1 ila 2 milyon Euro seviyesinde bir bedeli kabul edebileceği aktarıldı.

Öte yandan Dinamo Zagreb cephesinin ise bu transfer için yaklaşık 1 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edilirken, Dominik Livakovic'in de yıllık bonuslarla birlikte benzer seviyede bir kazanç elde edebileceği belirtildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor.