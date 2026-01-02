Fenerbahçe'den Livakovic transferi için ret!

Dinamo Zagreb, Girona'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic için resmi teklifini sundu ancak sarı-lacivertli kulüpten olumsuz cevap aldı.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP

Index HR'de yer alan habere göre, Dinamo Zagreb'in teklifinde kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu bulunmadığı, ayrıca yıllık 3,3 milyon euro olan maaşın yalnızca küçük bir kısmının karşılanmasının önerildiği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, bu şartları kabul etmedi.

İTALYANLAR SAHNEDE

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Livakovic için İtalyan kulüpleriyle görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. İtalya'dan bazı kulüplerin maaşın yarısını üstlenmeye, kiralama bedeli ödemeye ve belirli şartlar altında satın alma opsiyonuna da sıcak baktığı ifade edildi.