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Fenerbahçe'den Ljubomir Fejsa operasyonu

Ali Koç’un Damien Comolli’yi bile yanına almadan Portekiz’e kim için uçtuğu ortaya çıktı: Ljubomir Fejsa.

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Fenerbahçe transfer çalışmalarını dört koldan sürdürürken yaklaşık 15 gün önce yaşanan bir olayın detayları ortaya çıktı. Başkanı Ali Koç'un, Sportif Direktör Comolli'yi dahi yanına almadığı ve son derece gizli tuttuğu Portekiz seferinde ziyaretinin merkez üssünün Benfica kulübü olduğu öğrenildi. Başkan Koç'un Portekiz'e gittiği dönemde Yassine Brahimi'ye teklifte bulunduğu haberleri çıkmıştı. Ancak Başkan'ın Benfica'nın Sırp oyuncusu Ljubomir Fejsa için temasta bulunduğu ifade edildi.
 
3 MİLYON EURO'YA GELECEK
 
Fejsa, sezon başı Fenerbahçe'ye karşı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında 90 dakika forma giydi. Sezonun ikinci yarısında ise yerini altyapıdan çıkan genç isim Florentino'ya kaptırdı. Bu dönemde sadece 1 dakika forma şansı bulabilen Fejsa için Benfica'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.
 
FEJSA KİMDİR?
 
30 yaşındaki Sırp oyuncu ön liberoda görev yapıyor. Kariyerine Hajduk'ta başladı. Sırasıyla Partizan, Olympiakos ve Benfica formalarını giydi. Bu sezon 33 resmi maçta 2753 dakika görev yaptı. Portekiz Ligi'nde 18 karşılaşmada 1441 dakika sahada kaldı. 11 Ocak'ta 90 dakika oynadığı Santa Clara maçı sonrası formayı unuttu. 4 Mayıs'ta Portimonense maçının son 1 dakikasında görev aldı.
 
(Sabah)
 

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