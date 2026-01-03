İSTANBUL 14°C / 12°C
3 Ocak 2026 Cumartesi
  • Fenerbahçe'den Madrid çıkarması! Alexander Sörloth'ta son viraj
Spor

Fenerbahçe'den Madrid çıkarması! Alexander Sörloth'ta son viraj

Golcü transferinde vites yükselten Fenerbahçe, listenin ilk sırasında yer alan Alexander Sörloth'u bitirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde Atletico Madrid'e teklif sunmaya hazırlanıyor.

3 Ocak 2026 Cumartesi 08:20
Fenerbahçe'den Madrid çıkarması! Alexander Sörloth'ta son viraj
Fenerbahçe, golcü listesinin ilk sırasında yer alan Alexander Sörloth transferini bitirmek için dev bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Transferden sorumlu olan yönetici Ertan Torunoğulları, önümüzdeki hafta Atletico Madrid kulübüne resmi teklif yapmak ve transferi bitirmek için Madrid'e gidecek. 30 yaşındaki başarılı golcü, Sar-Lacivertli takımdan gelen teklife sıcak bakıyor. Norveçli yıldız, yıllık 12 milyon eurodan 4.5 yıllık sözleşme talep ediyor.

HAFTA SONU 11'DE BAŞLAYABİLİR

Alexander Sörloth, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone tarafından kadroda düşünülmeyen iki oyuncadan biri... Kısa süre önce baba olan başarılı oyuncu, verilen iznin ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. Deneyimli isim Barrios'un sakatlığı nedeniyle Real Sociedad maçında ilk 11'de olması bekleniyor. Eğer Alexander Sörloth hafta sonu oynarsa, üst üste 4 maça ilk 11'de başlamış olacak. Başarılı golcü futbolcu, daha önce Atletico Madrid'de 3 maçlık seriyi geçememişti.

30 MİLYON € SEVİYELERİNE İNDİ

İspanyol ekibi, sözleşmesi 2028 yılının haziran ayında bitecek olan oyuncusu için kapıyı 35 milyon eurodan açtı. Yapılan pazarlık sonrası Atletico Madrid, son olarak 30 milyon euroya kadar indi. Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerde bu rakamı daha da aşağı indirmek için uğraş verecek. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Serie A ekibi Juventus da Alexander Sörloth ile ilgileniyor. Ancak İtalyan ekibi, Atletico Madrid'in istediği bonservis tutarını çok yüksek buluyor.

