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Fenerbahçe'den Mandzukic bombası!

Ligde istediği sıralamada bulunmayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Gözünü şampiyonluğa diken sarı-lacivertli ekip dünya yıldızı bir ismi kadrosuna katarak şov yapmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler şampiyonluk için gözünü karartırken birçok yıldızı listesine almıştı. Ara transfer döneminin yaklaştığı günlerde listesinde önemli oyuncular bulunan Fenerbahçe için yine yıldız bir isim gündeme geldi. 
 
OCAK AYINDA BOMBA PATLIYOR
 
Bir kanat ve sol bek alması beklenen sarı-lacivertlilerin Mario Mandzukic ile ilgilendiği iddia edildi. 5. yılına girdiği Juventus'ta bu sezon forma şansı bulamayan Hırvat golcüyle temasa geçtiği ileri sürülen Fenerbahçe'nin ocak ayında imzaların atılması için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.
 
TALİBİ ÇOK AMA...
 
Fenerbahçe'nin İtalyan ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edildi. Sezon başında İngiltere ve İtalya'dan da birçok kulübün gündeminde olan Mandzukic'in bu süreçte hiçbir resmi maçta oynamaması transfer piyasasını düşürdü.
 
Çin ve Katar gibi ülkelerin takımlarından da teklifler aldığı belirtilen yıldız golcünün İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı ileri sürüldü. Profesyonel kariyerinde 6 farklı takımın formasını giyen Mario Mandzukic, toplam 476 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 188 kez rakip fileleri havalandıran Hırvat yıldız, 86 da asist yaptı. Mandzukic, kariyerinin en golcü sezonunu Bayern Münih'te yaşadı. Hırvat futbolcu, 2013-14 sezonunda Alman ekibiyle çıktığı 45 resmi karşılaşmada 25 gol sevinci yaşadı.  
 
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