Fenerbahçe'den Mandzukic ve Diego Costa açıklaması

16 Eylül 2020 Çarşamba 09:19 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 09:19

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mario Mandzukic ve Diego Costa'nın transfer edileceğiyle ilgili basında çıkan iddialara yanıt verdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yapan sarı lacivertliler, iki ismin transfer edileceği haberlerinin doğru olmadığını bildirdi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa'nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır.

Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."