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Fenerbahçe'den Mariano Diaz bombası

F.Bahçe, R.Madrid’in şans vermediği ve kiralıklar listesine koyduğu 25’lik yetenek Mariano Diaz’ı istiyor. Kadrosunu yenileyen Real’in eldekileri çıkarmak istemesi koz olacak.

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SARI-Lacivertliler, Avrupa futbolunun önemli yeteneklerinden Mariano Diaz’la ilgileniyor. 25’lik Dominikli Diaz, yeni sezonda R.Madrid’de düşünülmüyor. Kulüp, süre alma şansı düşecek Diaz’ı kiralıklar listesine koydu. Geçen sezonun yaz döneminde altyapısından yetiştirdiği Diaz’ı, Lyon’dan 22 milyon euroya Ronaldo’nun yeri için alan Real Madrid, ondan verim alamadı. Diaz, 13 lig maçında 3 kez ağları sarstı. 5 kez de Devler Ligi’nde fırsat buldu, 1 gol attı. 2023’e kadar mukavelesi bulunan futbolcudan hemen vazgeçmek gibi bir niyet yok. Ancak Fenerbahçe, satın alma opsiyonuna sahip olmak için de tüm yolu deneyecek. Diaz daha fazla oynayacağı bir takımda patlama yapabilir.

(Aksam)

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