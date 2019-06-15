28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'den Mariano Diaz harekatı

Soldado ve Slimani ile yolların ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü geliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Real Madrid ile yollarını ayırmak isteyen genç forvet, Fenerbahçe'nin formasını giyebilir. Fenerbahçe için transferde çılgın bir iddia ortaya atıldı. Soldado ve Slimani ile yolların ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Real Madridli Mariano Diaz'la ilgilendiği yazıldı.
 
Max Kruse, Mario Balotelli, Nikola Kalinic, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriç... Fenerbahçe'nin kalabalık forvet listesine bir isim daha girdi: Mariano Diaz! İspanyol devinin forveti Jovic'le takviye etmesi sonrası Mariano gözden çıkartıldı.
 
Dominikli oyuncunun menajerlik şirketinin, Fenerbahçe ile temas kurduğu kaydedildi. Mariano için Espanyol da devrede. Ancak 25 yaşındaki forvetin hedefi, şampiyonluk yarışı verecek bir takımda oynamak.
 
Bu nedenle menajerinin, golcü arayışındaki sarı-lacivertlilere haber gönderdiği kaydedildi. Ersun Yanal ve Comolli, oyuncu gözlemleme ekibinden (scout) Mariano ile ilgili detaylı bir rapor istedi. Eğer bu rapor olumlu olursa, Fenerbahçe kiralık teklifiyle Real Madrid'in kapısını çalacak.
 
Başarılı oyuncu, yıllarca Real Madrid'in alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2017'de 8 milyon Euro bedelle Lyon'a transfer oldu. Mariano, Lyon formasıyla o sezon başarılı bir performans sergiledi ve Fransız ekibiyle çıktığı 45 resmi maçta 21 gol atıp 6 asiste imza attı. Bu performansı sonrası Real Madrid, sözleşmedeki 'geri alma' maddesini kullanarak 25 yaşındaki forveti 21.5 milyon Euro'ya yeniden transfer etti.
 
Cristiano Ronaldo'nun 7 numaralı formasını giyen Mariano, kötü geçen sezonda 22 resmi maçta 746 dakika süre alabildi ve 4 gol attı. 
 
(Fotomaç)
 

İmamoğlu´nun skandal talimatının görüntüleri ortaya çıktı, mazbatayı alır almaz...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyordu, yoğun bakımda hayatını kaybetti

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyordu, yoğun bakımda hayatını kaybetti

Bakanlık: AB zirvesinde kabul edilen ortak bildiriyi reddediyoruz

Bakanlık: AB zirvesinde kabul edilen ortak bildiriyi reddediyoruz

ÖSYM: YKS'nin ilk oturumu sorunsuz tamamlandı

ÖSYM: YKS'nin ilk oturumu sorunsuz tamamlandı

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Birlikte sınava girdiler: İlahiyat okumak istiyoruz

Birlikte sınava girdiler: İlahiyat okumak istiyoruz

İçişleri Bakanlığı açıkladı: İstanbul'da 24 ve Ankara'da 4 merkez açılacak

İçişleri Bakanlığı açıkladı: İstanbul'da 24 ve Ankara'da 4 merkez açılacak

“Ben Bilirim” diyenlerin programı 360 ekranlarında

“Ben Bilirim” diyenlerin programı 360 ekranlarında

Aşiret mensupları arasında silahlı çatışma çıktı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Aşiret mensupları arasında silahlı çatışma çıktı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti
 

POPÜLER HABERLER

KADEM´in Babalar Günü videosu duygulandırdı!

KADEM´in Babalar Günü videosu duygulandırdı!

Hastalığı sayesinde oyuncu oldu

Hastalığı sayesinde oyuncu oldu

Suriye sınırı 'beton duvar' ile huzur buldu

Suriye sınırı 'beton duvar' ile huzur buldu

Sınava alınmayınca gözyaşlarına boğuldu, nedeni şaşırttı

Sınava alınmayınca gözyaşlarına boğuldu, nedeni şaşırttı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA