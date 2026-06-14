Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.

İtalya basınından Il Tempo'nun haberine göre; Roma forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Matias Soule, Avrupa ve Körfez ekiplerinin radarına girdi. Sarı-lacivertlilerin yanı sıra Borussia Dortmund, bazı Premier Lig ekipleri ve Suudi Arabistan kulüplerinin genç yıldızın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

40 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ

Haberde, Roma'nın finansal dengeleri sağlamak adına gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu aktarılırken, İtalyan kulübünün Soule için yaklaşık 40 milyon euro bonservis beklentisi bulunduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Sağ kanatta görev yapan Arjantinli futbolcu, genç yaşına rağmen Avrupa'da önemli bir potansiyel olarak görülüyor. Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Soulé'nin geleceğinin yaz transfer döneminin dikkat çeken dosyalarından biri olması bekleniyor.

Soule, geride kalan sezonda Roma formasıyla toplam 42 resmi maça çıktı ve 7 gol-8 asistlik katkı verdi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLİK KAZANACAK

Fenerbahçe'nin oyuncuyla ilgili resmi bir girişimde bulunup bulunmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.