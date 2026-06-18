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Spor

Fenerbahçe'den Mauro Junior hamlesi!

Fenerbahçe'nin, PSV forması giyen Mauro Junior ile anlaşmaya yaklaştığı iddia edildi. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla el sıkışması halinde 12 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi bitirmeyi planlıyor.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2026 Perşembe 22:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Mauro Junior hamlesi!
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Takımın başına İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, ilk transferini Vedat Muriqi ile yaptı. Sarı lacivertliler, Kosovalı yıldızın ardından bir transferi daha bitirmeye yaklaştı.

Voetbal International'in haberine göre Fenerbahçe, PSV'nin kaptanlarından Mauro Junior ile anlaşmaya yaklaştı. Sarı lacivertliler, oyuncu ile anlaşma sağlanması halinde 27 yaşındaki sol bekin 12 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyecek.

2018 yılında A takıma yükselen Mauro Junio'un PSV'deki sözleşmesi 2029 yılında sona erecek. Hollanda ekibinde 200 maça çıkan Mauro Junior, 9 gol atarken, 31 asist yaptı.

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