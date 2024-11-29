Fenerbahçe'den Merih Demiral sürprizi

Devre arası için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Anderson Talisca için oyuncu ve kulübü Al-Nassr ile görüşmelerine devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, bu sırada sürpriz bir transfere de nokta koyabilir.

MERİH, YENİDEN MERCEK ALTINDA

Yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Merih Demiral, yeniden kulüp yetkilileri tarafından mercek altına alındı.

YAKIN TARİHTE UÇUŞ PLANLANIYOR

Arriyadiyah'ın haberine göre; milli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Fenerbahçe, yakın tarihte Suudi Arabistan'a uçuş planlıyor.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANMASI BEKLENİYOR

Oyuncunun bonservisini almak isteyen sarı-lacivertli ekibin, kısa süre içerisinde Al-Ahly ile görüşmelere başlaması bekleniyor.

BU SEZON 15 MAÇ

26 yaşındaki tecrübeli stoper, Al-Ahly ile bu sezon 15 resmi maçta görev yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Merih Demiral'ın kulübüyle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.