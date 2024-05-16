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Spor

Fenerbahçe'den Merih Demiral'a hediye!

Fenerbahçe Kulübü, altyapısından yetişen ve Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli forması giyen Merih Demiral'a forma hediye etti. Milli futbolcu da bu jeste sarı lacivertli formayla çekildiği fotoğrafla birlikte teşekkür ederek karşılık verdi.

16 Mayıs 2024 Perşembe 23:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Merih Demiral'a hediye!
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Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli forması giyen Merih Demiral, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Fenerbahçe'den ayrılış sürecine dair açıklamalarda bulunmuş ve 'Fenerbahçe içimde bir yara, hayallerim vardı' ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler üzerine Fenerbahçe kulübü harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Merih Demiral'e çubuklu forma göndererek bir jestte bulundu.

"SONSUZ BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Formanın yanı sıra bir de not yazan Fenerbahçe kulübü, notta şu ifadeleri kullandı: 'Sevgili Merih Demiral. TRT SPOR kanalına verdiğin röportajı takip ettik. Burada dile getirdiğin sözlerin üzerine sana ulaşmak, Fenerbahçe hikayeni anlattığın 'Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı' tanımından hareketle şunu paylaşmak istedik.

Bazen sona ermiş gibi görünen hikayeler hiç umulmadık anlarda yeniden hayat bulur. Fenerbahçemizin çatısı altında kıymetli formamızı terletmiş, bu ruhu hissetmiş bir Türk genci olarak hedeflerin yolunda attığın adımlarda sonsuz başarılar diliyoruz. Sana gönderdiğimiz Çubuklu formamız Fenerbahçe sevgine ışık olsun."

MERİH DEMİRAL'DEN TEŞEKKÜR

Bu hediyeyi ve notu sosyal medyasından paylaşan Merih Demiral, Sarı-lacivertlilere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı.

"Beni çok mutlu eden bu değerli hediyenizi hayatım boyunca saklayacağım çok teşekkür ederim. Her zaman kalbimin en özel yerinde. İyi ki Fenerbahçe."

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