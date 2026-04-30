  • Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararına sert tepki! ''Hukuka açıkça aykırıdır''
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararına sert tepki! ''Hukuka açıkça aykırıdır''

Fenerbahçe Spor Kulübü, kaptanı Mert Hakan Yandaş'a verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasının hukuka aykırı olduğunu savundu. Sarı-lacivertliler, kararın kaldırılması için TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz başvurusu yapacaklarını açıkladı.

BEYZA NUR YILMAZ30 Nisan 2026 Perşembe 19:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe Spor Kulübü, kaptanı Mert Hakan Yandaş'a verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasına sert tepki göstererek kararı hukuka aykırı bulduğunu açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Kamuoyuna Bilgilendirme

Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir.

Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır.

Kulübümüz, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve özellikle masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilemiştir. Bu doğrultuda, söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Kaptanımız Mert Hakan Yandaş'ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

