15 Ocak 2026 Perşembe
Spor

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması: Sonuna kadar takipçisi olacağız

Fenerbahçe Kulübü'nden resmi açıklama geldi. Sarı lacivertlilerden yayınlanan bildiride 'enerbahçe Spor Kulübü olarak, futbolcumuz Mert Hakan Yandaş'ın tüm hukuki haklarının sonuna kadar takipçisi olacağımızı, bu olayın üzerinin örtülmesine ya da sıradanlaştırılmasına asla izin vermeyeceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ederiz' ifadeleri kullanıldı.

15 Ocak 2026 Perşembe 18:58
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması: Sonuna kadar takipçisi olacağız
Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, futbolcumuz Mert Hakan Yandaş'ın tüm hukuki haklarının sonuna kadar takipçisi olacağımızı, bu olayın üzerinin örtülmesine ya da sıradanlaştırılmasına asla izin vermeyeceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ederiz" ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Futbolcumuz Mert Hakan Yandaş'ın, SEGBİS üzerinden ifade verdiği sırada yaşanan ve adli makamlarca soruşturma konusu yapılan olay, Türk sporunun geldiği nokta açısından son derece vahimdir.

Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Timur Kuban'ın, yargı mercileri nezdinde yürütülen bir süreç sırasında, hukuken yasak olmasına rağmen futbolcumuzun görüntüsünü cep telefonu ile kaydetmesi; etik dışı olmanın ötesinde, açık bir hukuka aykırılık barındırmaktadır. Söz konusu eylemin fark edilmesinin hemen ardından ilgili kişinin cep telefonuna, müsadere edilmek suretiyle yargı mercilerince el konulmuş, hakkında tutanak tutulmuş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmıştır. Bu davranış, hem yargı süreçlerinin ciddiyetine hem de sporun temel değerlerine gölge düşürmektedir.

Bir spor kulübü yöneticisinin, yargı sürecine konu olan bir durumda bu şekilde hareket etmesi kabul edilemez olduğu gibi, "rakiplik" kavramının arkasına sığınılarak meşrulaştırılabilecek bir durum da değildir. Hukuk, tribün refleksleriyle ya da camia aidiyetleriyle ihlal edilemez.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, futbolcumuz Mert Hakan Yandaş'ın tüm hukuki haklarının sonuna kadar takipçisi olacağımızı, bu olayın üzerinin örtülmesine ya da sıradanlaştırılmasına asla izin vermeyeceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ederiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

