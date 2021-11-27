Fenerbahçe'de Mesut Özil'den iyi haber

AA 27 Kasım 2021 Cumartesi 14:33 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 14:34

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Olympiakos müsabakasında görev alan futbolcular aktif dinlenmeye yönelik çalışmayla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlığı nedeniyle Olympiakos mücadelesinin kadrosuna alınmayan Mesut Özil takımla çalıştı. Sakatlıkları süren Altay Bayındır ve Enner Valencia ise günü tedaviyle geçirdi.