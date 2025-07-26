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Spor

Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı! Teklif yükseltildi

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun kadroda görmek istediği Milan Skriniar için PSG'ye yaptığı teklifi artırdı. Slovak stoper, sarı-lacivertlilerde kalmak isterken, transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Haber Merkezi26 Temmuz 2025 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı! Teklif yükseltildi
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile oynanacak karşılaşma öncesi, teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak istiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Sarı-Lacivertliler, Milan Skriniar'ın bonservisini almak için Paris Saint-Germain'e yaptığı teklifi yükseltti.

MOURINHO DA SKRINIAR DA İSTİYOR

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Slovak stoperin transferi için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor. Şu anda taraflar anlaşma zemini ararken, Skriniar Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho da oyuncunun kadroda tutulmasını talep ediyor.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında 23 maçta süre bulan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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