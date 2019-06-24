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Fenerbahçe'den Mitrovic hamlesi

Birçok talibi olan Aleksander Mitrovic’e en cazip teklifi Fenerbahçe yaparken İngiliz basını golcü futbolcunun Sarı-Lacivertlilere yakın olduğunu yazdı.

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Müthiş bir tempoda transfer sezonunu yürüten Fenerbahçe'de kadroya katılmak istenen önemli isimlerden bir tanesi de 24 yaşındaki Sırp golcü Aleksander Mitrovic.
 
Mitrovic'i küme düşen Fulham'dan 1 yıllığına kiralamak isteyen Fenerbahçe bonuslarla birlikte toplam 7 milyon Euro'luk bir paket sunmuş ve haber beklemeye başlamıştı. İngiliz basını da Mitrovic için en cazip teklifin F.Bahçe'den geldiği ve Sırp golcünün İstanbul kulübüne yakın olduğunu iddia etti. Mitrovic için önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
 
(Takvim)
 

''Ben öğretilmiş bir adam değilim.''

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