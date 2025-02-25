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Spor

Fenerbahçe'den Mourinho açıklaması! ''İftiraya karşı hukuki adım atacağız''

Haber Merkezi25 Şubat 2025 Salı 13:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Mourinho açıklaması! ''İftiraya karşı hukuki adım atacağız''
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Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun derbiden sonra söylediği sözlerle ilgili açıklama yaptı.

Jose Mourinho'nun, Galatasaray derbisinin ardından, "Maymun gibi zıpladılar" sözleri gündem yaratmıştı. Galatasaray, bu açıklamaların ardından Portekizli teknik adam için ırkçılık yaptığı söyleminde bulunmuş ve Mourinho'yu şikayet edeceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, Mourinho'nun sözleri için, "Jose Mourinho'nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez. Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır." denildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur.

Teknik Direktörümüz José Mourinho'nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır.

Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere;

José Mourinho'nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez.

Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır.

Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. "

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