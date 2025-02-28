Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maç men cezasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Alper Alpoğlu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Hocamız iki ayrı maddededen sevk edilmişti PFDK'ya ve 2+2 olarak toplam 4 maç ceza verildi. Bunu hukuksuz buluyoruz ve itirazlarımızı yapacağız. Rakibimiz hocamızın kullandığı bir sözcüğü anlamından saptırıp, hukuki dayanağı olmayan şekilde büyün toplumu anlamsız bir şeyle meşgul ediyor. Bu alınan kararlar oy birliğiyle alınan kararlar değil.

"Hocamızın kullandığı sözün hakaret ya da sportmenliğe aykırı hareket olduğunu düşünmüyoruz. Rakibimizin yapmış olduğu algı çalışmaları neticesinde bu tarz bir cezayla karşı karşıya kaldık. Tahkim Kurulu'na gideceğiz tabiki. Kararın oy çokluğuyla alındığını biliyoruz. PFDK üyelerinin de her biri aynı görüşte değil, karşı oy verenler var."

"PFDK'nın kararını hukuksuz buluyoruz. Hakaretten sevk yapılıp sportmenliğe aykırı hareketten ceza veriliyor. Bunu da oy çokluğuyla alıyorlar. PFDK'nın buna yetkisi var tabi. Bununla ilgili ivedi şekilde Tahkim'e başvurumuzu yapacağız ve Tahkim'de en doğru kararın verileceğine inanıyoruz"

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Mourinho'ya, "Müsabaka hakemlerinin bulunduğu soyunma odasına gelerek müsabakanın orta hakemine yönelik kullandığı ifadeler ve hemen akabinde müsabakanın 4. hakemi olan Türk hakeme yönelerek onun nezdinde hem Türk futbol camiasını hem de Türk hakemlerinin tümünü içine alacak şekilde aşağılayıcı, rencide edici ifadelerle Türk futbolunu kaos ve düzensizlikle itham etmesi" ve "Müsabaka sonrası basın toplantısında rakip takım mensuplarına yönelik kullanılan ifadelerin spor ahlakına ve fair-play anlayışına aykırı bir içerik taşıdığı, sporda şiddet ile düzensizliği teşvik edebilecek, toplumu ayrıştırıcı ve bölücü nitelikte anlam içeren ve taraftar olaylarına neden olabilecek türden ifadeler gerçekleştirdiği" nedenleriyle toplamda 4 maç men ve 1 milyon 617 bin lira para cezası verilmişti.