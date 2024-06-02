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Spor

Fenerbahçe'den Mourinho paylaşımı

Fenerbahçe bugün İstanbul'a getireceği Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili bir paylaşım yaptı.

2 Haziran 2024 Pazar 09:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Mourinho paylaşımı
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Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "MOU zamanı" ifadelerine yer verilerek kum saati emojisi kullanıldı. Paylaşımdaki görselde ise Mourinho'nun fotoğrafıyla birlikte, 19.00'u gösteren bir saat dikkat çekti.

Portekizli teknik adamın bugün 14.30'da İstanbul'da olacağı açıklanmıştı. Mourinho için bu akşam saat 19.00'da ise bir imza töreni düzenlenecek.

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