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Spor

Fenerbahçe'den muhteşem başlangıç

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in yeni sezonunun ilk hafta maçında Olympiakos ile karşılaştı. Temsilcimiz maçtan 82-71 galip ayrıldı.

4 Ekim 2024 Cuma 22:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den muhteşem başlangıç
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Turkish Airlines EuroLeague'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Olympiakos'u konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele 82-71 Fenerbahçe Beko galibiyetiyle bitti.

Sarı-lacivertlilerin turnuvada bu sezonki ilk sayıları Boban Marjanovic'ten geldi. Sırp oyuncunun 6 sayı bulduğu ilk çeyreği Fenerbahçe Beko 17-13 üstün tamamladı.

Tempolu geçen ikinci çeyrekte oyuna ortak olan Olympiakos önce eşitliği yakaladı ardından öne geçti ve devreye 36-32 konuk ekibin üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyotta oyuna yeniden ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko geriden gelip skor üstünlüğünü geri aldı ve son çeyreğe 57-56 önde girdi.

Son çeyrekte farkı açan sarı-lacivertliler evinde 82-71 kazandı ve EuroLeague'de sezona Olympiakos galibiyetiyle başladı.

EuroLeague'in 2. haftasında Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde Anadolu Efes'in konuğu olacak. Mücadele 10 Ekim Perşembe günü oynanacak.

SCOTTİE WİLBEKİN SAKATLANDI

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin ilk çeyreğin son dakikalarındaki bir hücum esnasında sakatlandı.

31 yaşındaki basketbolcu bu sakatlığın ardından maça devam edemedi.

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