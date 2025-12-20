İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2025 Cumartesi / 1 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den Musaba hamlesi! Tedesco'dan transfere onay
Spor

Fenerbahçe'den Musaba hamlesi! Tedesco'dan transfere onay

Fenerbahçe, kış transfer döneminde Samsunspor forması giyen Anthony Musaba için temaslarını sürdürüyor. Teknik direktör Tedesco'nun Musaba'yı kadroda görmek istediği bildirildi.

Akşam20 Aralık 2025 Cumartesi 09:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Musaba hamlesi! Tedesco'dan transfere onay
ABONE OL

Transferfeed'e göre; Fenerbahçe, kış transfer planları kapsamında Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile ilgileniyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Süper Lig'den sol kanatta oynayabilen bir oyuncu talep ettiği bildirildi. Sarı-Lacivertliler, Hollandalı kanat oyuncusunun transferi için temaslarını sürdürürken, uygun şartların oluşması halinde transferin gerçekleşeceği ifade edildi. Tedesco'nun, Musaba'nın atletizmini ve fiziksel gücünü beğendiği ve kadrosunda görmek istediği aktarıldı. Deneyimli teknik adamın, daha önce Leipzig'de forvet olarak kullandığı Nkunku ile Musaba'yı benzettiği de aktarıldı. Tedesco, oyuncunun patlayıcı özelliklerinin takıma büyük katkı sağlayacağına ve gerektiğinde forvet olarak da değerlendirilebileceğine inanıyor. 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz İngiltere Championship ekiplerinden Sheffi eld Wednesday'den Samsunspor'a transfer olmuştu. Musaba'nın Samsunspor ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.