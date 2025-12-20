Transferfeed'e göre; Fenerbahçe, kış transfer planları kapsamında Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile ilgileniyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Süper Lig'den sol kanatta oynayabilen bir oyuncu talep ettiği bildirildi. Sarı-Lacivertliler, Hollandalı kanat oyuncusunun transferi için temaslarını sürdürürken, uygun şartların oluşması halinde transferin gerçekleşeceği ifade edildi. Tedesco'nun, Musaba'nın atletizmini ve fiziksel gücünü beğendiği ve kadrosunda görmek istediği aktarıldı. Deneyimli teknik adamın, daha önce Leipzig'de forvet olarak kullandığı Nkunku ile Musaba'yı benzettiği de aktarıldı. Tedesco, oyuncunun patlayıcı özelliklerinin takıma büyük katkı sağlayacağına ve gerektiğinde forvet olarak da değerlendirilebileceğine inanıyor. 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz İngiltere Championship ekiplerinden Sheffi eld Wednesday'den Samsunspor'a transfer olmuştu. Musaba'nın Samsunspor ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.