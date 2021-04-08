08 Nisan 2021 Perşembe 15:49 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 15:49

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in dün sarı lacivertli kulüp ile ilgili sözleri hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli kulüp, Mustafa Cengiz'in açıklamalarını dikkate ve ciddiye almayacaklarını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması...

"Sevgili taraftarlarımız,

Son dönemde üst üste ve dün itibariyle Kulübümüzü, yöneticilerimizi, camiamızı hedef alarak yapılan seviyesiz açıklamaları ve bunlara duyduğunuz tepkileri yakinen takip ediyor, anlayışla karşılıyoruz.

Hadsiz ve üslupsuzca ısrarla Fenerbahçe'yi odak alan; ciddiyet çıtası ve seviyesi her seferinde daha da aşağı çekilen bu tavırların sahibi olan kişiyi, dikkate ve ciddiye almamanızı rica ediyoruz.

Aklıselimden uzak bu yaklaşımların sahibi olan ilgili şahsın şu an temsil ettiği makama istinaden cevap vermeyeceğimizi, taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi tanıtım gününde Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili Fenerbahçe taraftarından özür dilerim. Hepsi benim için değerli ama takımları doğru yönetilmiyor. 2 tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil baştadır. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Akıl yaşta değil baştadır. Denizlispor maçını kazandılar, 2 gün sustular. Çok özür dilerim. Muhatap almıyorum. Seviyemiz uygun değil."