Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı

30 Nisan 2020 Perşembe 22:51 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 22:51

Fenerbahçe Kulübü, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı.



Paylaşılan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz’in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

KULÜPLER BİRLİĞİ’NDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

“Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’in hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Sayın Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajında Gümüşdağ, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum." görüşlerine yer verdi.