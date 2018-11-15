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Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e tepki

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in dün Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamayı kınadı.

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Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden "Şiddetle ve esefle kınıyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Söyleyecek çok sözümüz varken, seviyemizi bozmamak ve futbol ortamına daha fazla zarar vermemek adına, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı’nın dün yapmış olduğu, Başkan Vekilimizi muhattap almadığını söyleyerek başladığı ancak sonrasında nereyi adreslediği de belli olmayan hakaret içerikli çirkin söylemlerini şiddetle ve esefle kınıyoruz.

Kulüplerimizin başkan ve yöneticilerinin bir yerlere hoş görünme ve yaranma sevdası ile yaptığı açıklamaların ne Türk sporuna ne de bu açıklamaları yapanlara en ufak bir fayda sağlamadığı aşikardır.

Akıl tutulması ile ortaya çıktığına inandığımız ve bizim şaşkınlıkla izlediğimiz tüm bu söylemleri üzülerek sahiplerine iade ediyoruz.

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