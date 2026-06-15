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  • Fenerbahçe'den Nathan Ake operasyonu! Manchester City'nin istediği rakam belli oldu
Spor

Fenerbahçe'den Nathan Ake operasyonu! Manchester City'nin istediği rakam belli oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe yönetimi dümeni İngiltere'ye kırdı. Sarı lacivertli yönetim, Manchester City forması giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Nathan Ake hakkında bilgi aldı. İşte detaylar...

TRT Spor15 Haziran 2026 Pazartesi 14:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Nathan Ake operasyonu! Manchester City'nin istediği rakam belli oldu
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, sol stopere takviye yapmayı planlıyor. Jayden Oosterwolde'nin takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılırken, yerine gelecek adaylar netleşmeye başladı.

Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, geçtiğimiz haftalarda Kim Min Jae ve Malang Sarr'ın şartlarını araştırdı. Yönetim, transfer edilecek santrforların olası maliyetlerini düşünerek 2 futbolcuyla ilgili resmi adım atmama kararı aldı.

Listede ön plana çıkan isim Nathan Ake oldu. Manchester City'den oyuncu hakkında bilgi alan sarı lacivertliler, kararını kısa süre içinde verecek.

İNGİLİZ EKİBİNİN TALEBİ 8 MİLYON EURO

İngiliz ekibi, deneyimli stoper için 8 milyon euro bonservis talep ediyor. Nathan Ake ise Fenerbahçe'ye transfer olması halinde yıllık 6 milyon euro kazanmak istediğini yönetime bildirdi.

MANCHESTER CİTY KARNESİ

Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden tecrübeli futbolcu, 6 sezondur Manchester City'de görev yapıyor. City formasıyla 177 maça çıkan Ake, 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Şampiyonluğu da bulunan deneyimli oyuncu, geleceğiyle ilgili kararı henüz vermedi. 31 yaşındaki stoperin Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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