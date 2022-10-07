Fenerbahçe'den Ocak Harekatı! Galatasaray istemişti...

Fenerbahçe'nin, Wolverhampton forması giyen ve geçen sezonu Barcelona'da geçiren Adama Traore için transfer çalışmalarına başladığı öne sürüldü..

Sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncuyu gündemine aldığı ve ilk teması kurduğu aktarıldı..

Jorge Jesus'un da Traore isminin gündeme gelmesinin ardından transfere onay verdiği belirtildi.

Kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan İspanyol oyuncunun, bonservisiyle transfer edilmesi bekleniyor..

İngiliz ekibi Wolverhampton'ın transfer için kolaylık sağlayacağı ve düşük bir bedelle Traore'ye bırakabileceği ifade edildi..

26 yaşındaki sağ ön oyuncusunu, Fenerbahçe dışında da isteyenlerin olduğu ancak Adama Traore'nin sarı lacivertlilere sıcak baktığı öğrenildi..

1.78 boyundaki Traore, bu sezon 6 maçta görev aldı..

Traore, 6 karşılaşmada 1 gol attı..

Adama Traore, geçen sezon Barcelona formasıyla da 11 maça çıkmıştı..

Traore, 11 mücadelede 2 asist kaydetmişti..

İspanya Milli Takım'ında da görev alan başarılı futbolcu, 8 maçta boy gösterdi..

Traore kariyerinde, Aston Villa ve Middlesbrough takımlarında da ter döktü..

Traore, güçlü fiziği, etkili şutları ve adam geçme özellikleriyle dikkat çekiyor..