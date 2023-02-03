Fenerbahçe'den olağanüstü toplantı kararı!

Adana Demirspor maçındaki hakem yönetiminden sonra Fenerbahçe yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı. Yöneticiler Selahattin Baki ve Erol Bilecik'in dün maç sonrası yaptığı sert açıklamalardan sonra gözler yönetime çevrilmişti.

'LİGDEN ÇEKİLELİM'

Dün sosyal medyada aralarında kongre üyelerinin de olduğu taraftarlar kulüp yönetimine "Ligden çekilelim" çağrıları dahi yaptı. Ali Palabıyık ve Koray Gençerler'in maçtaki yönetimine ateş püsküren sarı lacivertliler, yönetimden sert bir çıkış yapmasını talep ediyor.

'HAKEMLİĞİ SON BULSUN'

Fenerbahçe yönetiminin bugün yapacağı toplantıda nasıl bir tutum alacağı büyük merak konusu. Başkanvekili Erol Bilecek, dün yaptığı açıklamada bu sabahtan tezi yok Merkez Hakem Kurulu'unun (MHK) Ali Palabıyık'ın hakemliğine son vermesini talep etmişti. Selahattin Baki de Türkiye Futbol Federasyonu'nundan (TFF) maçın şifresinin açıklanmasını istedi.

'IVAN BEBEK'İ GEÇTİ'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından maçın hakemi Ali Palabıyık ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi hedef alan açıklamalar yaptı. Baki, Yıllardır burada yer etmiş, anti Fenerbahçe lobisi, MHK içine çöreklenmiş zihniyet, giderayak son bir darbe vurdu Fenerbahçe'ye... Ivan Bebek diye bir şeref, haysiyet yoksunu hakem vardı. Ali Palabıyık'ı tebrik ediyorum, onun da önüne geçti bu performansla. ' dedi.

'VAR OLMASA GOLÜ VERMEYECEKTİ'

Selahattin Baki'nin maç sonu açıklamalarında hakemin golü VAR olmasa vermeyeceğini söyledi. Baki, 'Bu akşam sadece bu sezonun değil, son 4-5 sezonun özetini gördük. Ali Palabıyık, çok net söylüyorum, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir bu maça. Vücut lisanı, verdiği, vermediği kararlarla her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir. Varsa örneği onu da konuşalım. Gol atıyoruz, net bir gol sayılmıyor. Üç tane net penaltımız verilmiyor. Son dakika beraberliği yakalıyoruz, net bir gol. VAR olmasa onu da vermemeye kalktı.' ifadelerini kullandı.

'ALT LİGLERDE DAHİ GÖRMEK İSTEMİYORUZ'

Ali Palabıyık'ı alt liglerde dahi görmek istemediklerini açıklayan Baki, 'Sivasspor-Galatasaray maçında 'ofsaytımsı' skandalıyla rakibimize 3 puan. Bize bu gibi maçlarda 1 puanı zor toparlayacağımız senaryolar. Bir daha bu Ali Palabıyık'ı, Fenerbahçe maçını bırakın alt lig maçında bile görmek istemiyoruz. Ivan Bebek örneği çok önemli. O günden beri gördüğün en net camianın katledilişi. Hakemle tartışıyoruz, vücut lisanındaki rahatlık, aleyhimize verdiği kararlardaki gülümsemeleri, sporcumuza karşı kullandığı üslup.'