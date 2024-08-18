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Spor

Fenerbahçe'den olaylı Göztepe maçı sonrası açıklama!

Fenerbahçe, dün akşam Göztepe deplasmanında yaşanan olayların ardından resmi internet siştesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

AA18 Ağustos 2024 Pazar 10:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den olaylı Göztepe maçı sonrası açıklama!
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Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'un Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanan müsabakada Ali Koç'un saha kenarında yaşadığı olayla ilgili internet sitesinden açıklamada bulundu.

Bazı taraftarların devre arasında hala stada alınmaması ve biber gazına maruz kalması nedeniyle Başkan Koç ve sarı-lacivertli yöneticilerin yetkililerle görüştüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Devamında, taraftarımızın içeri girmesi ve olayların yatışmasıyla Başkanımız ve Genel Sekreterimiz yerlerine gitmekteyken, hiçbir sebep olmaksızın Göztepe akreditasyon kartına sahip bir futbol teröristi tarafından başkanımıza arkadan fiili saldırıda bulunulmuştur. Yaşanan menfur saldırının ardından, yetkililerce ilgili kişinin spor şubede ifade vermek üzere alındığı belirtilmişse de şahsın maçın geri kalanını akreditasyon kartıyla takip etmeye devam ettiği, hakkında hiçbir işlem yapılmadığı öğrenilmiş, elini kolunu sallayarak ve kıyafetini değiştirmiş halde stadyumdan ayrıldığı da bir gazetecinin dikkati sayesinde kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir.

Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan 6222 sayılı Yasa gereği en ufak taşkınlıklarda ilgililer hakkında derhal işlem yapıldığı ve tedbir uygulandığı herkesin malumuyken, Göztepe akreditasyon kartlı bu şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir? Milyonların gözü önünde suç işlemekten çekinmeyen ve hakkında hiçbir işlem yapılmamış halde elini kolunu sallayarak stattan ayrılan bu şahsa bu cesareti kimler vermektedir? Başkanımız Ali Y. Koç tarafından futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, süreç hassasiyetle takip edilecektir. Ayrıca ilgili maçın öncesi, sırası ve sonrasında taraftarımıza yaşatılanlara dair de gereken tüm adımları atacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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