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Spor

Fenerbahçe'den Orkun Kökçü hamlesi! İstenen bonservis bedeli belli oldu

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü için çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Portekiz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Orkun'a ilgisinin olduğu belirtildi. Ayrıca oyuncu için istenen bonservis bedeli de belli oldu.

Haber Merkezi23 Haziran 2025 Pazartesi 12:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Orkun Kökçü hamlesi! İstenen bonservis bedeli belli oldu
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer planlanan bölgeler arasında orta saha yer alıyor.

Rus ekibi CSKA Moskova'nın genç futbolcusu Matvey Kislyak'ın adı Fenerbahçe'yle anılırken Portekiz basınından sürpriz bir iddia geldi.

A Bola'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'yle ilgilendiği belirtildi.

Haberde, Benfica'nın Orkun'u 25 milyon euroya transfer ettiği ve 40 milyon eurodan daha düşük bir bedelle ayrılığa onay vermeyeceğine dikkat çekildi.

Ek olarak milli futbolcunun bu yaz transfer dönemi için gelecek teklifleri dinlemeye hazır olduğu ifade edildi.

Benfica formasıyla geçtiğimiz sezon 51 maça çıkan Orkun Kökçü, 12 gol ve 9 asistle oynadı. 24 yaşındaki futbolcu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 2 maçta da süre alırken 2 asist kaydetti.

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