Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı lacivertliler, Boca Juniors'ta forma giyen 22 yaşındaki Arjantinli orta saha Cristian Medina'yı kadrosuna katmak istiyor.



Fenerbahçe, Fred'in yanına orta saha bölgesini güçlendirebilecek potansiyele sahip Medina'ya göz dikti.

Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Cristian Medina için kulübü Boca Juniors'a bonuslar dahil 11 milyon dolar teklif etti.

Fenerbahçe'nin Medina konusunda oyuncu tarafına sözlü bir teklif yaptığı ve Boca Juniors'un ise pazarlıklara 15 milyon Euro'dan başladığı belirtildi.

2020 yılında Boca Juniors'a transfer olan 22 yaşındaki Tangocu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 3 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Cristian Medina, hem merkez orta saha hem de on numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, 152 maçta 9 gol ve 11 asist kaydetti. Güncel olarak Arjantin U23 forması da giyen oyuncu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 4 maçta görev aldı.