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Spor

Fenerbahçe'den orta saha sürprizi! Hedefte Pape Gueye var

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin, Marsilya'da forma giyen Pape Gueye ile ilgilendiği ileri sürüldü. İşte detaylar...

Sabah6 Şubat 2024 Salı 10:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den orta saha sürprizi! Hedefte Pape Gueye var
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Ara transfer döneminde Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Miguel Crespo'nun takımdan ayrılması Fred'in uzun süreli sakatlığı ve Miha Zajc'ın form durumu dikkate alındığında Fenerbahçe'de orta sahası için bir transfer daha gündeme geldi.

O İSİM PAPE GUEYE

Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen 25 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Pape Gueye ile ilgilendiği ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE DE ANILMIŞTI

Pape Gueye'nin ismi daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

SÖZLEŞMESİ BİTECEK

Senegalli orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 25 yaşında ve 1.89 boyunda olan Pape Gueye, 17 kez Senegal Milli Takım formasını giydi.

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