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Fenerbahçe'den orta saha ve savunmaya takviye

Hoffenheim'dan Nordtveit ve Hull'dan Henriksen sarı-lacivertlilerin listesine girdi. Fenerbahçe, Nordtveit'i kiralık, Henriksen'i ise bonservisiyle almak istiyor.

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Fenerbahçe'nin transferin son döneminde yaptığı atakta rota Fransa'dan Norveç'e döndü. Sarı-lacivertliler, orta saha oyuncusu Markus Henriksen ve stoper-ön libero Havard Nordtveit'i listesine aldı. Henriksen'i bonservisiyle, Nordtveit'i ise kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen F.Bahçe çalışmalarını yoğunlaştırdı.
 
BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO
 
Bonservisi Hull City'de olan orta saha oyuncusu Markus Henriksen, 1992 doğumlu ve Norveç Milli Takımı forması da giyiyor. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Henriksen için 3 milyon Euro bonservis bedeli istendiği gelen bilgiler arasında. 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Hull City ile 39 İngiltere Championship maçına on birde çıktı, 2 gol atıp 2 asist yaptı.
 
NORDTVEIT FORMA BULAMIYOR
 
Havard Nordtveit ise 2017 yaz transfer sezonunda geçtiği Hoffenheim'da aradığını bulamadı. Son iki sezonda sadece 23 Bundesliga maçında forma giydi. Oyuncunun kulübü, satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe, 2 yıllık kiralama için Hoffenheim ile görüşmelerini sürdürüyor.
 
(Sabah)

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