İSTANBUL 13°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2026 Cumartesi / 15 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle: Resmi teklif yapıldı!
Spor

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle: Resmi teklif yapıldı!

Fenerbahçe'nin orta saha takviyesi için Lazio forması giyen Matteo Guendouzi ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin Fransız futbolcu için İtalyan ekibine resmi teklif yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Ocak 2026 Cumartesi 19:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle: Resmi teklif yapıldı!
ABONE OL

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için sürpriz bir isme yöneldi.

HEDEFTEKİ İSİM GUENDOUZI

TuttoMercatoWeb'de yer alan haberde Fenerbahçe'nin, Lazio'nun 26 yaşındaki futbolcusu Matteo Guendouzi ile ilgilendiği öne sürüldü.

İtalya basınında yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler Fransız futbolcu için Lazio'ya resmi teklif yaptı.

PERFORMANSI

2024 yılında Marsilya'dan 14 milyon euroya Lazio'ya transfer olan Matteo Guendouzi, 109 maçta 6 gol atarken, 10 asist yaptı.

GALATASARAY'LA ANILDI

Öte yandan Fransız futbolcunun ismi, geçtiğimiz aylarda Galatasaray ile de sık sık anılmıştı.

26 yaşındaki futbolcunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.