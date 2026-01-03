Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için sürpriz bir isme yöneldi.

HEDEFTEKİ İSİM GUENDOUZI

TuttoMercatoWeb'de yer alan haberde Fenerbahçe'nin, Lazio'nun 26 yaşındaki futbolcusu Matteo Guendouzi ile ilgilendiği öne sürüldü.

İtalya basınında yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler Fransız futbolcu için Lazio'ya resmi teklif yaptı.

PERFORMANSI

2024 yılında Marsilya'dan 14 milyon euroya Lazio'ya transfer olan Matteo Guendouzi, 109 maçta 6 gol atarken, 10 asist yaptı.

GALATASARAY'LA ANILDI

Öte yandan Fransız futbolcunun ismi, geçtiğimiz aylarda Galatasaray ile de sık sık anılmıştı.

26 yaşındaki futbolcunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.