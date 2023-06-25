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Spor

Fenerbahçe'den orta sahaya takviye! Denis Zakaria

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bu sezon Chelsea'de kiralık olarak forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Denis Zakaria'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sabah25 Haziran 2023 Pazar 09:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den orta sahaya takviye! Denis Zakaria
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Gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve dünya çapında isimlerle kadrosunu güçlendirmeye başlayan sarı-lacivertlilerde orta alana düşünülen isim; Denis Zakaria...

JUVENTUS KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Sezonu İngiliz devi Chelsea'de kiralık olarak geçiren İsviçreli yıldızın bonservisi Juventus'ta bulunuyor. İtalyan ekibi ise yeni sezonda da 26 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Bu bağlamda harekete geçen sarı-lacivertliler, Zakaria'ya teklifte bulundu. Oyuncu da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği için Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli yönetim, bayramdan sonra Zakaria için Juventus'la masaya oturacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Chelsea ile çıktığı 13 resmi maçta 1 gol kaydetti.

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