Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde giren ve Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefl eyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak forvete Youssef En-Nesyri takviyesini yapan sarı lacivertlilerde gözler orta saha transferine çevrildi. Kanarya, İngiltere ekibi Burnley'de forma giyen Sander Berge için tüm şartları zorluyor.

Fenerbahçe'de orta saha bölgesinde görev yapan Crespo, Zajc ve Krunic kadroda düşünülmüyor. 26 yaşındaki yıldız isim, geride bıraktığımız sezon takımının Premier Lig'den Championship'e düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmayı düşünüyor. Yıldız futbolcu, geride bıraktığımız sezon Burnley formasıyla 66 maçta 5.069 dakika süre aldı. Norveçli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Berge'nin toplam satışlarından 41 milyon euro bonservis geliri elde edildi.