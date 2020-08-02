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Spor

Fenerbahçe'den Papiss Cisse atağı

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse'ye Fenerbahçe de talip oldu. Erol Bulut, öğrencisini Fenerbahçe'ye getirmek için ikna etmeye çalışıyor.

02 Ağustos 2020 Pazar 09:46 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 09:46
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Maddi zorluklar yaşayan Fenerbahçe, Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’yi satarak yeni sezon için transfer bütçesini oluşturmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, birçok İngiliz ekibinin radarında olan 26 yaşındaki oyuncunun olası satışından 20 milyon euronun üzerinde bir gelir bekliyor.

EROL BULUT DEVREDE

Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Vedat’ın yokluğunda ise forvet hattını Papiss Cisse ile doldurmayı planlıyor. 35 yaşındaki golcüyü kadroya katmak için girişimler başladı. Cisse’nin Alanyaspor ile sözleşmesi bitti. Erol Bulut, öğrencisini Fenerbahçe’ye getirmek için ikna etmeye çalışıyor.

Bu sezon ligde 22, kupada ise 4 gol kaydederek harika bir performans sergileyen Senegalli oyuncu ile Beşiktaş da ilgileniyor. Mert Hakan’ı Galatasaray’ın elinden kapan Fener, Cisse’yi de Beşiktaş’ın elinden almaya çalışacak.

Akşam

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