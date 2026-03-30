  • Fenerbahçe'den Passolig iddialarına cevap ''Söz konusu değildir''
Fenerbahçe'den Passolig iddialarına cevap ''Söz konusu değildir''

Fenerbahçe, Passolig anlaşmasıyla ilgili gündeme gelen iddialara yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Sarı lacivertli kulüp, elde edilen gelirin yalnızca biletleme iş birliği kapsamında alınan imza bedeli olduğunu belirtti.

HABER MERKEZİ30 Mart 2026 Pazartesi 20:33
Fenerbahçe, Passolig ile yapılan anlaşmaya ilişkin ortaya atılan iddialara resmi açıklamayla cevap verdi. Sarı lacivertli kulüp, anlaşmadan elde edilen gelirin yalnızca biletleme süreçlerine yönelik iş birliğinin imza bedeli olduğunu duyurdu.

Açıklamada, söz konusu gelirin gelecekteki sezonlara, maçlara ya da hasılatlara ait gelirlerin önden kullanılması anlamına gelmediği vurgulandı. Kulüp, kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Passolig ile yapılan bu anlaşma kapsamında elde edilen gelir, kulübümüzün biletleme süreçlerinin ilgili platform üzerinden yürütülmesine ilişkin iş birliğinin imza bedeli niteliğinde olup; gelecekteki sezonlara, maçlara veya hasılatlara ilişkin gelirlerin önden kullanılması gibi bir durum söz konusu değildir."

