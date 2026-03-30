Fenerbahçe, Passolig ile yapılan anlaşmaya ilişkin ortaya atılan iddialara resmi açıklamayla cevap verdi. Sarı lacivertli kulüp, anlaşmadan elde edilen gelirin yalnızca biletleme süreçlerine yönelik iş birliğinin imza bedeli olduğunu duyurdu.

Açıklamada, söz konusu gelirin gelecekteki sezonlara, maçlara ya da hasılatlara ait gelirlerin önden kullanılması anlamına gelmediği vurgulandı. Kulüp, kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Passolig ile yapılan bu anlaşma kapsamında elde edilen gelir, kulübümüzün biletleme süreçlerinin ilgili platform üzerinden yürütülmesine ilişkin iş birliğinin imza bedeli niteliğinde olup; gelecekteki sezonlara, maçlara veya hasılatlara ilişkin gelirlerin önden kullanılması gibi bir durum söz konusu değildir."