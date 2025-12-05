İSTANBUL 19°C / 11°C
Spor

Fenerbahçe'den penaltı pozisyonuna tepki! Galatasaray maçı sonrası paylaşım geldi

Fenerbahçe, Galatasaray–Samsunspor maçının son dakikasındaki penaltı pozisyonunun değerlendirilmemesine tepki gösterdi. Sarı lacivertliler, TFF ve ilgili kurullardan acil açıklama talep etti.

5 Aralık 2025 Cuma 22:43
Fenerbahçe'den penaltı pozisyonuna tepki! Galatasaray maçı sonrası paylaşım geldi
Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Samsunspor maçının son dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından Fenerbahçe'den paylaşım geldi.

İşte sarı lacivertlilerin paylaşımı;

Bugün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir.

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez.

Hakemlerin ve VAR'ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir.

Bizim tek beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır.

Fenerbahçe, hiç kimsenin lehine ayrıcalık istemez; ama kimsenin de aleyhine oluşabilecek bir düzenin parçası olmayı kabul etmez.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur.

Fenerbahçe Spor Kulübü, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için gereken her adımın takipçisi olacaktır.

  • Fenerbahçe-Galatasaray
  • TFF açıklama
  • penaltı pozisyonu

