Fenerbahçe'den play-off mesajı! “Final Four'a inanıyoruz”

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, Anadolu Efes galibiyetinin ardından takımın hedefinin EuroLeague'de dörtlü final olduğunu söyledi. Ciritci, play-off aşamasını geçerek Final Four'da yer alacaklarına inandıklarını belirtti.

AA14 Nisan 2026 Salı 01:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) play-off aşamasını geçerek dörtlü finale yükseleceklerine inandığını söyledi.

Ciritci, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i deplasmanda 89-73 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Mücadeleyi kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Cem Ciritci, "Uzun zamandır sakatlıklarla boğuşuyoruz. Biraz bunun da etkisiyle istediğimiz sonuçları elde edemedik. Bugün güzel oyunla galibiyeti aldık." ifadelerini kullandı.

EuroLeague'in 38. ve son haftasında LDLC ASVEL ile deplasmanda oynayacakları maçın ardından play-off'ta rakiplerinin belli olacağını aktaran Ciritci, "Kim gelirsen gelsin play-off'ta iyi sonuç alıp hak ettiğimiz dörtlü finalde yer alacağımızı düşünüyorum. Saha avantajını elimize geçirirsek bizim için iyi olur. Umarım bu galibiyet çıkışın başlangıcı olur. Takımımıza güveniyoruz. Onların arkasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Play-off'ta İsrail ekibi Hapoel IBI ile eşleşmeleri halinde iç saha maçlarını hangi ülkede oynayacaklarına ilişkin soruyu Cem Ciritci, "Şu an için bunu söylemem erken. Görüşme yaptığımız ülkeler var. Seyirci ve gelir bakımından hangisi avantajlı olacaksa onu seçeceğiz. Son maçtan sonra her şey netlik kazanacak." şeklinde yanıtladı.

