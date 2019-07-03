32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,648
  • 6,3739
  • 258.791
  • 99.756
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'den Radamel Falcao bombası!

Transferde alışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar dünya yıldızını gözüne kestirdi; Radamel Falcao!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yeni sezonda iddialı bir kadroyla taraftarlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe hücum hattında Max Kruse transferini noktalarken, için her gün yeni bir isim ortaya atılıyor.
 
Listesinde de birçok yıldız bulunan sarı-lacivertlilere bu kez Monaco'nun golcüsü Radamel Falcao'nun önerildiği ileri sürülüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Galatasaray'ın da daha önce nabız yokladığı Falcao'yu kadrosunda görmek istediği belirtilirken, 33 yaşındaki futbolcunun maliyeti işi zora sokuyor. Monaco'da bir yıl daha sözleşmesi kalan Falcao, senelik 11 milyon euro kazanıyor.
 
PARAYA İHTİYACI YOK
 
Falcao'nun Türkiye temsilcisi Fatih İlek daha önce yaptığı açıklamada, ''Oyuncunun paraya ihtiyacı yok. İyi bir ligde olmak istiyor. Türkiye Ligi'nin de heyecanı olduğunu biliyor'' ifadelerini kullanmıştı.
 
Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 39 resmi karşılaşmaya çıkan Radamel Falcao, bu maçlarda 16 kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu, 2 de asist yaptı.
 
DEVLERİN FORMASINI GİYDİ
 
Profesyonel kariyerine Arjantin ekibi River Plate'te başlayan Falcao, daha sonra Porto, Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea ve Monaco formaları giydi.
 
460 MAÇ 271 GOL 51 ASİST
 
Kariyerinde 6 farklı takımla 460 maça çıkan Radamel Falcao, 312 gole direkt katkı sağladı. Bu karşılaşmalarda 271 kez rakip fileleri havalandıran 33 yaşındaki futbolcu, 51 asist yaptı.
 
(Takvim)
 

Şaşkına çeviren görüntüler! Kutup ayısına karşı süpürge

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yüzde 85'i tamamlandı: 1 saatlik yolu 5 dakikada gidiyoruz

Yüzde 85'i tamamlandı: 1 saatlik yolu 5 dakikada gidiyoruz

Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal

Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal

Ünlü şair Küçük İskender hayatını kaybetti

Ünlü şair Küçük İskender hayatını kaybetti

Boateng'e sürpriz teklif

Boateng'e sürpriz teklif

Rusya duyurdu: Türkiye'ye teslimatlar tamamlandı

Rusya duyurdu: Türkiye'ye teslimatlar tamamlandı

4 bin yıl öncesine ait izler barındırıyor! Su seviyesi düştü, ortaya çıktı

4 bin yıl öncesine ait izler barındırıyor! Su seviyesi düştü, ortaya çıktı

Alman basını: Türkiye, S-400'leri tercih ediyor çünkü...

Alman basını: Türkiye, S-400'leri tercih ediyor çünkü...

Aile sığamıyor, yalı satışa çıkartıldı... İşte istenen rakam!

Aile sığamıyor, yalı satışa çıkartıldı... İşte istenen rakam!
 

POPÜLER HABERLER

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Dolarda 5,20 seviyesi mümkün mü?

Dolarda 5,20 seviyesi mümkün mü?

Sadece dünyanın belirli yerlerinde görüntülendi! İşte o kareler

Sadece dünyanın belirli yerlerinde görüntülendi! İşte o kareler

Fortune 500: Türkiye'nin en büyük şirketleri açıklandı

Fortune 500: Türkiye'nin en büyük şirketleri açıklandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA