İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2026 Cuma / 21 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1495
  • EURO
    50,2775
  • ALTIN
    6202.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den rekor teklif! Ademola Lookman için 40 milyon euro
Spor

Fenerbahçe'den rekor teklif! Ademola Lookman için 40 milyon euro

Ara transferde vites artıran Fenerbahçe, Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman için teklifini 40 milyon euroya yükseltti. Lookman, Atalanta'dan ayrılığa sıcak bakıyor.

Akşam9 Ocak 2026 Cuma 07:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den rekor teklif! Ademola Lookman için 40 milyon euro
ABONE OL

Fenerbahçe devre arası transfer döneminde adeta gemileri yaktı. Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman için fiyat yükselterek 40 milyon euroya çıktı.

Daha önce, 5+30 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonlu bir öneri sunulmuştu. Direkt satış isteyen Atalanta bu sebeple oyuncusunu Inter'e de göndermedi. Daiano Er Faina'nın haberine göre Atalanta cephesi Fenerbahçe'nin son teklifini değerlendirmeye aldı. Kulüpten ayrılmak isteyen Nijeryalı yıldız da gelmeye hayli sıcak bakıyor. Yüksek ihtimalle buradaki kazancı 10 milyon euro bandında olacak. Lookman, Serie A ekibinde yaklaşık 3 milyon euroya top koşturuyor. Şu anda Afrika Kupası'nda mücadele eden başarılı futbolcu, dönüşte F.Bahçeli olabilir. Lookman her iki kanat, on numara ve forvette görev yapabiliyor. Bu sezon ligde 11 maç 2 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 1 gol 1 asist üretti.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.