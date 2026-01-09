Fenerbahçe devre arası transfer döneminde adeta gemileri yaktı. Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman için fiyat yükselterek 40 milyon euroya çıktı.

Daha önce, 5+30 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonlu bir öneri sunulmuştu. Direkt satış isteyen Atalanta bu sebeple oyuncusunu Inter'e de göndermedi. Daiano Er Faina'nın haberine göre Atalanta cephesi Fenerbahçe'nin son teklifini değerlendirmeye aldı. Kulüpten ayrılmak isteyen Nijeryalı yıldız da gelmeye hayli sıcak bakıyor. Yüksek ihtimalle buradaki kazancı 10 milyon euro bandında olacak. Lookman, Serie A ekibinde yaklaşık 3 milyon euroya top koşturuyor. Şu anda Afrika Kupası'nda mücadele eden başarılı futbolcu, dönüşte F.Bahçeli olabilir. Lookman her iki kanat, on numara ve forvette görev yapabiliyor. Bu sezon ligde 11 maç 2 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 1 gol 1 asist üretti.