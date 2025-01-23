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Spor

Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Diego Carlos'a 3.5 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Aston Villa'dan Diego Carlos'u 3.5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı. İşte detaylar...

AA23 Ocak 2025 Perşembe 13:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Diego Carlos'a 3.5 yıllık sözleşme
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Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Premier Lig ekibi Aston Villa ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3,5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

İşte imza sonrası Diego Carlos'un ilk sözleri

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra açıklamada bulunan Diego Carlos, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

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