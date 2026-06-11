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Spor

Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Teknik direktör konusunda son durum...

Fenerbahçe, son günlerde ortaya atılan teknik direktör ve teknik ekip anlaşması iddialarını yalanladı. Sarı-lacivertli kulüp, şu ana kadar hiçbir isimle resmi anlaşma yapılmadığını duyurdu.

IHA11 Haziran 2026 Perşembe 17:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Teknik direktör konusunda son durum...
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Fenerbahçe Kulübü, son günlerde çeşitli yayın organlarında çıkan teknik direktör iddialarını yalanlayarak, "Yönetim kurulumuz halihazırda hiçbir teknik direktör ile anlaşma yapmamıştır" dedi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; yönetim kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır. Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde, kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikâyetçi olma hakkını saklı tutmaktadır" denildi.

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