Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Salar, ara transfer döneminde Ademola Lookman transferinin neden gerçekleşmediğini de açıkladı.

İşte Murat Salar'ın açıklamaları;

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, "Son birkaç gündür ortaya çıakrtılan negatif hava, algı ve bilgi kirliliği, bana açıklama yapma gereğini düşündürdü. Anlatılan şeylerin hemen hemen tamamı, amaçlı, Fenerbahçe'nin sportif anlamda çok daha başarılı olduğu bir dönemde, finansal anlamda çok önemli kazanımlar elde ettiğimiz nir dönemde, takımın iyiye gidişinin önüne geçmeyi amaçlayan kötü niyetler olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Salar, "Biz göreve gelmeden önce hep şunu söyledik: 'Fenerbahçe'nin bir borç sorunu yoktur. Fenerbahçe'nin nakit akış problemi vardır.' diye bahsettik. Biz geldiğimiz dönemde bankalara yaklaşık 4,5 milyar TL civarında ana para artı birikmiş faiz borcumuz vardı. Son iki yılda, 2024-25 döneminde bizim bankalara ödediğimiz salt faiz yükü 73 milyon euro. Dolayısıyla bunun çok büyük bir yük olduğunu düşündük. Bu yükten kurtulduğunuz zaman Futbol A.Ş'nin bilançosu gelişecek, biz faiz yükünden kurtulacağız, daha sade daha anlaşılabilir ve daha kudretli bir bilanço haline dönüşecektik. Göreve geldikten kısa bir süre sonra 25 ekim tarihinde kongre üyelerimizden bu konularda adım atmaya dair yetki aldık. Yine çok kısa bir süre içinde arakadaşlarımızın da katkılarıyla yaklaşık 3 ay sonra sermaye artışını tamamladık. Fenerbahçe'nin sermayesi 5 milyar TL arttı. Biz toplamda 10 milyar liralık sermaye artışı yaparak kulübümüzün bankalara olan borcunun tamamını tek seferde kapattık" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Salar, "Bugün itibariyle Fenerbahçe'nin hiçbir bankada hiçbir ipoteği, rehni, temliği bulunmamaktadır. Bütün gayrimenkullerimizin üzerindeki ipotekler kaldırıldı. Bütün hisselerimizin üzerindeki temlikler kalktı" dedi.

LOOKMAN TRANSFERİ

Ademola Lookman'ın transfer sürecinde yaşananları da anlatan Salar, "Lookman transferinde ben bu süreçte dahil oldum. Atalanta kulübü, teminat mektubu istedi. Fenerbahçe kulübü, tarihinde hiçbir zaman teminat mektubu vermemiştir, almamıştır. Uygulamada, pratikte olan bir şey değil bu. Biz bunu hakaret kabul ettik kendimize. Hangi bankanın itibarı, 120 yıllık Fenerbahçe kulübünden daha yüksektir dedik. Fenerbahçe'nin itibarının o kağıttan daha fazla olduğunu savunduk. Manchester United'dan, PSG'den oyuncu transfer ettik. Hiçbirine teminat mektubu vermedik. Fenerbahçe kulübü teminat mektupsuz transfer yaptı, yapacak. Başka bir İtalyan kulübü olan Lazio'nun teminat mektubu istemediği bir yerde, başka bir İtalyan kulübünün teminat mektubu istemesi kabul edilemez. Emsal teşkil etmesi açısından talep edilir. Tüm Türk takımları için bir bariyer oluşturur. Lookman'ı almak istedik, şartlarımızı zorladık ama teminat mektubu literatürde olan bir şey değil. Fenerbahçe ne teminat mektubu vermiştir, ne de almıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Salar, "Fenerbahçe'nin bütün lisanslı oyuncularının bonservis bedelleri Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ödenmiştir, ödenmeye devam ediyordur. Buradaki tartışmalar neye göre kimden çıkıyor bilmiyorum. Bir şey söylediğinizde kaynak göstermeniz lazım. Yüksek Divan Kurulu'nda açıklama yaptım, 230 milyon euro'ydu ödemelerimiz. 250 milyon euro'ya çıktı. Eğer itirazınız varsa, gelir bakarsınız. Benim bugün bunu çıkıp anlatma ihtiyacım, camiamızın kenetlenmiş olması, kritik bir süreçte olmamız, bir araya gelmiş olmamız. 13 tane final maçına çıkacağız. Kulüp gayet iyi gidiyor. Tekrar sevgi ortamına kavuştuk. Gerçek olmayan, suni bir gündem oluşturuldu, bu yüzden buraya geldim. Fenerbahçe 250 milyon euro'ya yakın ödeme yapmıştır. Anlaşılmayan neresi var? Neyi anlatmamız gerekiyor daha, bilmiyorum ki" dedi.