10 Kasım 2025 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1447
Spor

Fenerbahçe'den resmi açıklama: Süreç UEFA tarafından başlatılmıştır

Fenerbahçe, Avrupa Ligi maçındaki hakem kararlarının incelenmesi için UEFA nezdinde süreç başlatıldığını duyurdu.

10 Kasım 2025 Pazartesi 18:26
Fenerbahçe'den resmi açıklama: Süreç UEFA tarafından başlatılmıştır
ABONE OL

Fenerbahçe, Viktoria Plzeň karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout'un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA'ya resmî başvuru yaptığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzeň FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout'un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA'ya resmî başvurusunu yapmıştır.

Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA'nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir.

Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

